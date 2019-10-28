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Мировой футбол

СМИ: "Золотой мяч" получит Криштиану Роналду

Обладатель награды будет объявлен 2 декабря в парижском театре Шатле

ТАСС, 28 октября. Приз лучшему игроку мира - "Золотой мяч", вручаемый французским журналом France Football, в 2019 году получит португальский форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Об этом сообщила газета Corriere dello Sport.

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По информации издания, члены делегации France Football посетили Турин и провели встречу с представителем 34-летнего футболиста и спортивным директором клуба Фабио Паратичи. Предполагается, что журналисты записали интервью с игроком, которое будет опубликовано после объявления победителя.

Обладатель приза будет объявлен 2 декабря в парижском театре Шатле. В списке кандидатов на приз значатся 30 игроков.

France Football учредил приз "Золотой мяч" в 1956 году, чаще всех награды получали Роналду и аргентинец Лионель Месси - по пять раз, трижды лучшим игроком признавались француз Мишель Платини и голландцы Йохан Кройф и Марко ван Бастен. В период с 2011 по 2015 год награда вручалась совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА), однако в 2016 году ФИФА учредила собственный приз, который стал вручаться по итогам футбольного сезона. В 2018 году "Золотой мяч" выиграл хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич.

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