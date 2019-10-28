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Футбол в России

"Краснодар" оспорит удаление нападающего Берга в матче против "Оренбурга" в КДК РФС

Швед получил прямую красную карточку за фол на полузащитнике соперника Даниеле Мишкиче

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" обратится в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) по поводу удаления нападающего команды Маркуса Берга в матче 14-го тура чемпионата России против "Оренбурга". Об этом журналистам сообщил глава департамента судейства и инспектирования организации Александр Егоров.

"Краснодар" в воскресенье сыграл вничью с "Оренбургом" (1:1). Берг получил прямую красную карточку за фол на полузащитнике соперника Даниеле Мишкиче. Если удаление не будет аннулировано, 33-летний шведский форвард пропустит домашнюю игру 15-го тура чемпионата России против "Ростова".

"Краснодар" напишет апелляцию в КДК по поводу удаления Берга, - сказал Егоров. - Экспертная комиссия проведет свою работу, потом передаст результаты КДК".

Берг выступает за "Краснодар" с лета 2019 года. В составе российской команды нападающий принял участие в 17 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил четыре мяча и получил две желтых карточки.

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