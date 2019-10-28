Перелом руки не помешает биатлонистке Шевниной принять участие в отборе на Кубок мира

МОСКВА, 28 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Перелом руки не помешает российской биатлонистке Полине Шевниниой принять участие в контрольных стартах, по результатам которых будет сформирован состав национальной сборной на первые три этапа Кубка мира. Об этом ТАСС рассказал старший тренер женской команды Виталий Норицын.

Шевнина повредила запястье во время чемпионата России по летнему биатлону, который проходил во второй половине сентября в Чайковском. Биатлонистке был наложен гипс, с которым она провела два тренировочных сбора.

"На днях ей должны снять гипс. Но она выполнила всю нагрузку на сборах в Рамзау и Тюмени, за исключением силовой работы, которая требовала использование поврежденной руки. Она примет участие в контрольных стартах, но в плюс к форме эта ситуации, конечно, не пошла", - сказал Норицын.

21-летняя Шевнина находится на централизованной подготовке в составе резервной сборной России, что дает ей право отобраться на первые три этапа Кубка мира.

Контрольные старты пройдут в Тюмени в середине ноября. Первый этап Кубка мира сезона-2019/20 пройдет с 30 ноября по 8 декабря в шведском Эстерсунде. Два последующих этапа примут австрийский Хохфильцен и французский Анси.