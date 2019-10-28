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Футбол в России

Тренеры ФК "Зенит" не будут предоставлять отдых лидерам в матче против "Томи"

Кубковая встреча между командами пройдет 30 октября в Санкт-Петербурге
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС
Описание
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Тренерский штаб петербургского футбольного клуба "Зенит" не станет беречь лидеров команды в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России против томской "Томи". Об этом журналистам сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

Матч между "Зенитом" и "Томью" состоится 30 октября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Начало игры - 20:00 мск. После встречи в рамках национального кубка петербуржцам предстоит провести еще две домашних игры - против ЦСКА в чемпионате России и "Лейпцига" в Лиге чемпионов. Эти матчи состоятся 2 и 5 ноября соответственно.

"Никому отдых предоставлен не будет, - сказал Семак, отвечая на вопрос о том, предоставит ли тренерский штаб "Зенита" отдых нападающему Артему Дзюбе в преддверии матчей. - Все будут готовиться, а кто выйдет в стартовом составе, мы решим по состоянию игроков в день игры".

Дзюба в сезоне-2019/20 принял участие в 18 матчах во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 10 голевых передач. 27 октября в гостевом матче 14-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (2:0) он стал автором второго мяча "Зенита" в ворота самарской команды, проведя на поле 26 минут.

Теги
Российский футбол
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