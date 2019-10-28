Бывшей российской биатлонистке Аввакумовой отказано в переходе в сборную Сербии

МОСКВА, 28 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) заблокировал переход бывшей российской биатлонистки Екатерины Аввакумовой в сборную Сербии. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов Сербии Велимир Вукадин.

Аввакумова решила перейти в сербскую сборную после годичного выступления за команду Южной Кореи, за которую она дебютировала в январе 2017 года. Сербская и южнокорейская национальные федерации согласовали переход, последнее слово, по новым правилам, оставалось за исполкомом IBU.

"Генеральный секретарь IBU сообщил нам, что в этом сезоне она не сможет выступать за Сербию, - рассказал Вукадин. - Свое решение IBU объяснил тем, что биатлонистка не продемонстрировала подлинной, тесной и надежной связи с нашей страной".

Глава сербской федерации подчеркнул, что организация не оставит попыток добиться перехода Аввакумовой.

На чемпионате мира 2017 года Аввакумова заняла пятое место в индивидуальной гонке, став первой представительницей Южной Кореи, которой удалось попасть в число участников цветочной церемонии. После Игр 2018 года, где ее лучшим результатом стало 16-е место в индивидуальной гонке, она завершила выступление за южнокорейскую сборную.

Аввакумова родилась в Великом Устюге, 26 октября ей исполнилось 29 лет. Она является серебряным призером Универсиады 2015 года в индивидуальной гонке. В этом же году она стала чемпионкой мира по летнему биатлону в смешанной эстафете.