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Футбол в России

Семак: вратарь "Зенита" Лунев из-за травмы не может тренироваться в полную силу

В ближайшем матче "Зенит" 30 октября сыграет с "Томью" в 1/8 финала кубка страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Вратарь футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев не может тренироваться в полную силу, в следствие чего его участие в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России против "Томи" находится под вопросом. Об этом журналистам сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

Матч между "Зенитом" и "Томью" состоится 30 октября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Начало игры - 20:00 мск.

"К сожалению, есть повреждение, которое мешает ему тренироваться в полную силу, - сказал Семак, отвечая на вопрос ТАСС о том, стоит ли ждать появления Лунева в матче против "Томи". - Мы думаем над тем, чтобы дать ему возможность полноценно вылечиться от хронической травмы".

В сезоне-2019/20 Лунев принял участие в 14 матчах во всех турнирах, пропустив 10 мячей и шесть раз сохранив ворота петербуржцев в неприкосновенности. В последний раз он выходил на поле 28 сентября в матче 11-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:1). Во встречах против "Урала" (3:1), "Ростова" (6:1) и "Крыльев Советов" (2:0) в национальном первенстве, а также в гостевой игре Лиги чемпионов против "Лейпцига" (1:2) вратарем сине-бело-голубых был Михаил Кержаков. Лунев в этих играх попадал в заявку, но на поле не появлялся.

Теги
Российский футболСемак, Сергей Богданович
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