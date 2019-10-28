Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Кравцов подписал контракт с "Трактором"

В мае россиянин подписал контракт новичка с американским клубом, одним из условием соглашения является возможность для Кравцова вернуться в КХЛ при условии, если он не будет заявлен в состав основной команды. В текущем сезоне он провел пять игр в Американской хоккейной лиге (АХЛ), выступая в фарм-клубе нью-йоркской команды "Хартфорд".

Кравцов на драфте 2018 года был выбран "Рейнджерс" под общим девятым номером. До перехода в американский клуб россиянин выступал за "Трактор". Он признавался лучшим новичком КХЛ сезона-2017/18, а также принял участие в матче всех звезд КХЛ 2019 года.