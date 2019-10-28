Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Кравцов подписал контракт с "Трактором"

Соглашение с форвардом рассчитано на один год

ТАСС, 28 октября. Российский нападающий клуба национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Виталий Кравцов заключил соглашение с челябинским "Трактором". Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение с 19-летним форвардом рассчитано на один год.

В мае россиянин подписал контракт новичка с американским клубом, одним из условием соглашения является возможность для Кравцова вернуться в КХЛ при условии, если он не будет заявлен в состав основной команды. В текущем сезоне он провел пять игр в Американской хоккейной лиге (АХЛ), выступая в фарм-клубе нью-йоркской команды "Хартфорд".

Кравцов на драфте 2018 года был выбран "Рейнджерс" под общим девятым номером. До перехода в американский клуб россиянин выступал за "Трактор". Он признавался лучшим новичком КХЛ сезона-2017/18, а также принял участие в матче всех звезд КХЛ 2019 года.

Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Тренер Крамер: Белорукову и Соболеву в новом сезоне заменят талантливые лыжницы
Спортсменки сборной России пропустят сезон по причине беременности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС