Тренер Крамер: Белорукову и Соболеву в новом сезоне заменят талантливые лыжницы

ТАСС, 28 октября. Тренер сборной России Маркус Крамер заявил, что лыжниц Юлию Белорукову и Елену Соболеву заменят талантливые новички. Комментарий Крамера приводит шведская газета Expressen.

24-летняя Белорукова и 27-летняя Соболева пропустят сезон по причине беременности.

"Белорукова и Соболева пропустят сезон, из-за чего в нашей команде будут изменения, - сказал Крамер. - Мы дадим шанс некоторым новым лыжницам на этапах Кубка мира, чтобы они могли получить опыт, у нас есть талантливые спортсменки. Наталья Непряева сделала следующий шаг и должна быть в состоянии одержать победу в общем зачете Кубка мира. Она выглядит очень сильной, сильнее, чем в прошлом году".

По итогам сезона-2018/19 Непряева стала второй в общем зачете Кубка мира. Сезон-2019/20 начнется в финской Руке 29 ноября.