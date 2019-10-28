Международный союз биатлонистов и антидопинговый отдел CAS подписали соглашение

ТАСС, 28 октября. Международный союз биатлонистов (IBU) подписал соглашение о сотрудничестве с антидопинговым отделом (ADD) Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом сообщается в пресс-релизе CAS.

"Международный совет по спортивному арбитражу (ICAS) благодарит IBU за этот важный и необходимый шаг, который позволит надлежащим образом разделить полномочия между проводящими тестирование и определяющими наказание за нарушение органами, - заявил президент ICAS Джон Коатес. - Это является жизненно важным для обеспечения объективности. ADD CAS готов предоставить IBU независимую, своевременную и эффективную помощь в делах, связанных с употреблением допинга".

Согласно этому соглашению, ADD CAS будет ответственен за рассмотрение дел, связанных с предполагаемым нарушением антидопинговых правил, в суде первой инстанции и сможет накладывать любые санкции, соответствующие нормам IBU. Также соответствующий орган CAS будет рассматривать обвинения независимого органа Biathlon Integrity Unit (BIU) по случаям, подрывающим целостность биатлона.

Антидопинговый отдел CAS был создан для рассмотрения и принятия решений по антидопинговым делам в январе 2019 года. Ему делегированы полномочия от Международного олимпийского комитета (МОК) и международных федераций. Решения органа применяются в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом (WADC).