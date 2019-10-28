Эксперт: травма Тарасенко отразится на убойной силе клуба НХЛ "Сент-Луис"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Травма российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Владимира Тарасенко отразится на убойной силе клуба, он является ключевым игроком команды. Таким мнением с ТАСС поделился олимпийский чемпион и чемпион мира Игорь Кравчук.

В понедельник пресс-служба "Сент-Луиса" сообщила, что Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы плеча. 27-летний Тарасенко получил травму в домашнем матче против "Лос-Анджелеса" (5:2), который прошел в пятницу. Россиянин покинул лед в конце первого периода, когда в борьбе с защитником "Лос-Анджелеса" Шоном Уокером пытался выйти один на один с голкипером гостей. Сразу после эпизода Тарасенко схватился за левое плечо и отправился на скамейку запасных, после чего не выходил на лед.

"Владимир - ключевой игрок клуба, его потеря, безусловно, отразится на убойной силе "Сент-Луиса". Тарасенко - тот игрок, который может решить исход матча, который играет ключевую роль и в большинстве, и в равных составах", - отметил Кравчук.

Собеседник ТАСС считает, что пока спортсмен не залечил травму, достаточно трудно предсказывать его дальнейшие перспективы. "Генетические способности организма у каждого человека разные - кто-то восстанавливается быстрее, кто-то медленнее. Пять месяцев - срок большой, и Тарасенко понадобится восстановить не только физическую форму, но и игровую. Пока травма не будет залечена, трудно сказать, что будет дальше", - добавил Кравчук.

В нынешнем сезоне НХЛ Тарасенко набрал 10 очков (3 шайбы и 7 передач) в 10 встречах. Тарасенко имел пятиматчевую серию игр с набранными очками до игры с "Лос-Анджелесом". Пять сезонов подряд он забрасывал более 30 шайб. В прошлом сезоне Тарасенко в составе "Сент-Луиса" стал обладателем Кубка Стэнли.