Слушания по делу бывшего главы IAAF пройдут с 13 по 23 января 2020 года

ПАРИЖ, 28 октября. /ТАСС/. Бывший глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламин Диак и его сын предстанут перед судом во Франции, где с 13 по 23 января 2020 года пройдут слушания по делу об их предполагаемом участии в коррупционных схемах и сокрытии допинговых нарушений российскими легкоатлетами. Об этом сообщает в понедельник AFP.

По его информации, Диаку, который возглавлял организацию с 2009 по 2015 год, предъявлены обвинения в "активной и пассивной коррупции", "злоупотреблении доверием" и "отмывании денег в составе преступной группы". Среди обвиняемых фигурируют также его сын Папа Массата Диак, который на данный момент находится в Дакаре и не выходит на контакт с французскими следователями. Юридический советник экс-главы IAAF Хабиб Сиссе и бывший глава антидопинговой программы IAAF Габриэль Долле, бывший руководитель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев и бывший тренер сборной России по легкой атлетике по группе выносливости Алексей Мельников обвиняются в "пассивной коррупции".

По данным агентства, это дело связано с коррупционной системой, которая, как предполагается, позволила отсрочить введение санкций против российских атлетов за употребление допинга. 86-летний сенегалец Диак сейчас находится под стражей во Франции, его обвиняют в сокрытии положительных допинговых нарушений российскими легкоатлетами и в коррупционных действиях в ходе заявочной кампании на проведение чемпионата мира по легкой атлетике 2019 года, который пройдет в Катаре.

Балахничев возглавлял ВФЛА с 1990 по 2015 год. В январе 2016 года комиссия IAAF по этике пожизненно отстранила Балахничева от обязанностей казначея организации. Его признали виновным в том, что он решил не привлекать к ответственности за употребление допинга легкоатлетку Лилию Шобухову, если она заплатит за его молчание. Также Балахничеву было поставлено в вину то, что он не предпринял действий по недопущению Шобуховой к участию в Олимпиаде 2012 года и марафоне в Чикаго в 2012 году.

Мельников в 2016 году был пожизненно отстранен комиссией IAAF от деятельности, связанной с легкой атлетикой. Специалист также был наказан из-за ситуации с Шобуховой.