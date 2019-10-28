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НХЛ

Точные сроки восстановления хоккеиста Тарасенко станут понятны в конце недели

"Сент-Луис" ранее сообщил, что форвард пропустит пять месяцев из-за травмы плеча
Владимир Тарасенко AP Photo/Jeff Roberson
Описание
Владимир Тарасенко
© AP Photo/Jeff Roberson

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Точные сроки восстановления нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Владимира Тарасенко станут известны к концу недели. Об этом ТАСС рассказал представляющий интересы игрока агент Алексей Дементьев.

27-летний Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы плеча, полученной в пятницу в домашнем матче против "Лос-Анджелеса" (5:2), о чем сообщила пресс-служба "Сент-Луиса".

"Пока о сроках восстановления говорить рано, нужно пройти углубленное обследование. Завтра будет важный день и, возможно, к концу недели будет примерное понимание, насколько быстро удастся залечить травму. Надеюсь, что Владимир как можно быстрее пройдет этот процесс и приступит к любимому делу", - сказал Дементьев.

"К сожалению, травма плеча очень часто встречается у хоккеистов. Я знаю много игроков НХЛ, которые делали такие же операции, но это было в разные моменты сезона. К сожалению, Владимиру предстоит это в самом разгаре регулярного чемпионата. Но я знаю Владимира, он боец, и не удивлюсь, если он восстановится быстрее, чем за пять месяцев", - добавил агент.

Тарасенко в составе "Сент-Луиса" в прошлом сезоне выиграл Кубок Стэнли. В нынешнем чемпионате россиянин в 10 матчах набрал 10 очков (3 гола +7 передач).

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