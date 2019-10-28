Роковое плечо. Тарасенко пропустит практически весь регулярный чемпионат НХЛ

ТАСС, 28 октября. Действующий обладатель Кубка Стэнли в составе "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко выбыл на продолжительный срок из-за травмы плеча. В состав команды один из самых результативных ее игроков сможет вернуться в лучшем случае к концу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
27-летний форвард получил повреждение в пятничной игре с "Лос-Анджелесом" (5:2). За шесть минут до конца первого периода россиянин в борьбе с защитником гостей Шоном Уокером пытался выйти один на один с вратарем и после столкновения с соперником отправился на скамейку запасных. Больше на льду Тарасенко не появлялся, сыграв всего чуть больше 4,5 минуты. После матча стало известно, что он не поедет с командой на ближайшие матчи в Бостон и Детройт, а генеральный менеджер "Сент-Луиса" Дуг Армстронг сказал, что состояние россиянина будет оценено после возвращения команды домой.
В понедельник официальный Twitter "музыкантов" сообщил о том, что Тарасенко будет вынужден перенести операцию, срок восстановления составит пять месяцев. Более точную информацию генменеджер клуба предоставит СМИ во вторник. Тем не менее уже понятно, что нападающий пропустит практически весь регулярный сезон, при благоприятном раскладе он отыграет последние матчи чемпионата перед плей-офф, куда "Сент-Луис", как думается, должен пробиться.
"Пока о сроках восстановления говорить рано, нужно пройти углубленное обследование. Завтра будет важный день и, возможно, к концу недели будет примерное понимание, насколько быстро удастся залечить травму. Надеюсь, что Владимир как можно быстрее пройдет этот процесс и приступит к любимому делу", - сказал агент игрока Алексей Дементьев.
Один из лучших бомбардиров "Сент-Луиса"
Стоит отметить, что для Тарасенко это будет уже второе хирургическое вмешательство на том же плече. Впервые операция на нем была проведена в апреле прошлого года после полученной травмы в заключительном матче регулярного сезона с "Колорадо", когда "Сент-Луис" не попал в плей-офф. Снова россиянин повредил плечо во втором матче финала Кубка Стэнли с "Бостоном" в прошлом сезоне, но серию он дотянул, набрав в оставшихся пяти играх два очка.
"К сожалению, травма плеча очень часто встречается у хоккеистов. Я знаю много игроков НХЛ, которые делали такие же операции, но это было в разные моменты сезона. К сожалению, Владимиру предстоит это в самом разгаре регулярного чемпионата. Но я знаю Владимира, он боец, и не удивлюсь, если он восстановится быстрее, чем за пять месяцев", - подчеркнул Дементьев.
До матча с "Лос-Анджелесом" Тарасенко набирал очки в пяти играх подряд. Всего на его счету 10 очков в 10 встречах (3 гола + 7 передач).
Tarasenko out for the rest of the game. Here is the cause. #stlblues pic.twitter.com/0ZgmiKKHMu— Jiff Geoff (@HockeyFeedSTL) October 25, 2019
"Сент-Луис" после 12 матчей регулярного сезона, стартовавшего в начале октября, занимает пятое место в Западной конференции. После трех побед подряд на старте сезона клуб потерпел четыре поражения кряду. Эту черную серию "Сент-Луис" прервал победой над "Колорадо" (3:1), Тарасенко в той игре набрал пока максимальное для себя количество очков в сезоне - три (гол и две передачи).
"Владимир - ключевой игрок клуба, его потеря, безусловно, отразится на убойной силе "Сент-Луиса". Тарасенко - тот игрок, который может решить исход матча, который играет ключевую роль и в большинстве, и в равных составах", - отметил в разговоре с ТАСС олимпийский чемпион, финалист Кубка Стэнли и чемпион мира Игорь Кравчук.
"Генетические способности организма у каждого человека разные - кто-то восстанавливается быстрее, кто-то медленнее. Пять месяцев - срок большой, и Тарасенко понадобится восстановить не только физическую форму, но и игровую. Пока травма не будет залечена, трудно сказать, что будет дальше", - добавил он.
Карьера Тарасенко
Уроженец Ярославля был выбран "Сент-Луисом" на драфте НХЛ 2010 года в первом раунде под 16-м номером. С "блюзменами" он заключил трехлетний контракт в 2013 году, перейдя из петербургского СКА. В июле 2015 года Тарасенко продлил соглашение с клубом на восемь лет, за которые получит $60 млн.
За последние четыре года Тарасенко стал одним из лидеров клуба, о чем говорит и тот факт, что начиная с 2017 года он является ассистентом капитана. С 2014 по 2017 год он неизменно становился лучшим снайпером и бомбардиром "Сент-Луиса" в регулярном чемпионате, а в сезоне-2016/17 набрал пока рекордное для себя количество очков в НХЛ - 75 (39 голов + 36 передач). Два последних сезона по этому показателю становился вторым.
На международном уровне Тарасенко выиграл молодежный чемпионат мира 2011 года, будучи капитаном команды. Также на его счету две серебряные медали - юниорского чемпионата мира (2009) и взрослого первенства (2015).