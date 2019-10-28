Роковое плечо. Тарасенко пропустит практически весь регулярный чемпионат НХЛ

ТАСС, 28 октября. Действующий обладатель Кубка Стэнли в составе "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко выбыл на продолжительный срок из-за травмы плеча. В состав команды один из самых результативных ее игроков сможет вернуться в лучшем случае к концу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 27-летний форвард получил повреждение в пятничной игре с "Лос-Анджелесом" (5:2). За шесть минут до конца первого периода россиянин в борьбе с защитником гостей Шоном Уокером пытался выйти один на один с вратарем и после столкновения с соперником отправился на скамейку запасных. Больше на льду Тарасенко не появлялся, сыграв всего чуть больше 4,5 минуты. После матча стало известно, что он не поедет с командой на ближайшие матчи в Бостон и Детройт, а генеральный менеджер "Сент-Луиса" Дуг Армстронг сказал, что состояние россиянина будет оценено после возвращения команды домой.

В понедельник официальный Twitter "музыкантов" сообщил о том, что Тарасенко будет вынужден перенести операцию, срок восстановления составит пять месяцев. Более точную информацию генменеджер клуба предоставит СМИ во вторник. Тем не менее уже понятно, что нападающий пропустит практически весь регулярный сезон, при благоприятном раскладе он отыграет последние матчи чемпионата перед плей-офф, куда "Сент-Луис", как думается, должен пробиться. "Пока о сроках восстановления говорить рано, нужно пройти углубленное обследование. Завтра будет важный день и, возможно, к концу недели будет примерное понимание, насколько быстро удастся залечить травму. Надеюсь, что Владимир как можно быстрее пройдет этот процесс и приступит к любимому делу", - сказал агент игрока Алексей Дементьев. Один из лучших бомбардиров "Сент-Луиса" Стоит отметить, что для Тарасенко это будет уже второе хирургическое вмешательство на том же плече. Впервые операция на нем была проведена в апреле прошлого года после полученной травмы в заключительном матче регулярного сезона с "Колорадо", когда "Сент-Луис" не попал в плей-офф. Снова россиянин повредил плечо во втором матче финала Кубка Стэнли с "Бостоном" в прошлом сезоне, но серию он дотянул, набрав в оставшихся пяти играх два очка. "К сожалению, травма плеча очень часто встречается у хоккеистов. Я знаю много игроков НХЛ, которые делали такие же операции, но это было в разные моменты сезона. К сожалению, Владимиру предстоит это в самом разгаре регулярного чемпионата. Но я знаю Владимира, он боец, и не удивлюсь, если он восстановится быстрее, чем за пять месяцев", - подчеркнул Дементьев. До матча с "Лос-Анджелесом" Тарасенко набирал очки в пяти играх подряд. Всего на его счету 10 очков в 10 встречах (3 гола + 7 передач).

Tarasenko out for the rest of the game. Here is the cause. #stlblues pic.twitter.com/0ZgmiKKHMu — Jiff Geoff (@HockeyFeedSTL) October 25, 2019