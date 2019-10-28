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Футбол в России

СМИ: лучший бомбардир чемпионата Белоруссии попал в сферу интересов ФК "Спартак"

На форварда "Энергетика-БГУ" Илью Шкурина также претендует минское "Динамо"

ТАСС, 29 октября. Московский футбольный клуб "Спартак" заинтересован в приобретении нападающего "Энергетика-БГУ" из Минска Ильи Шкурина. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на "Прессбол".

По данным портала, на 20-летнего футболиста также претендует минское "Динамо".

Шкурин выступает за "Энергетик-БГУ" с января 2019 года, до этого футболист играл за "Витебск". В текущем сезоне он забил 17 мячей в 23 матчах и является лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии. Футболист забил четыре гола в гостевой встрече чемпионата в ворота "Минска" (6:1) и три мяча в домашнем матче с минским "Динамо" (3:3). За сборную Белоруссии не старше 21 года Шкурин провел четыре матча, не отметившись результативными действиями.

В турнирной таблице чемпионата России "Спартак" занимает седьмое место, набрав 18 очков в 14 турах. "Спартак" примет "Ростов" в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России 31 октября.

Теги
Российский футбол
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