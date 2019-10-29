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НХЛ

Хоккеист "Сент-Луиса" О'Райлли назвал потерю Тарасенко тяжелой для команды

Российский нападающий пропустит пять месяцев из-за травмы плеча

ТАСС, 29 октября. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Райан О'Райлли считает, что команде будет сильно не хватать российского форварда Владимира Тарасенко, который выбыл из строя из-за травмы. Слова канадца приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

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Российский форвард пропустит пять месяцев из-за травмы плеча, полученной в пятницу в домашнем матче против "Лос-Анджелеса" (5:2).

"Непростая ситуация, - отметил О'Райли. - Он является важной частью команды. Это тяжелая потеря, которая на нас скажется. В его отсутствие всем нам надо быть лучше".

"Мы точно не знаем, что произошло, но нам нужно, чтобы все ребята сделали шаг вперед, - сказал канадский форвард "Сент-Луиса" Давид Перрон. - Конечно, у молодых ребят будет хорошая возможность себя проявить, у них будет больше игрового времени, они смогут играть с более сильными хоккеистами. Посмотрим, что будет происходить. Тарасенко - один из лучших наших игроков, так что у многих других ребят будет шанс себя проявить".

Тарасенко в составе "Сент-Луиса" в прошлом сезоне выиграл Кубок Стэнли. В нынешнем чемпионате россиянин в 10 матчах набрал 10 очков (3 гола +7 передач).

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