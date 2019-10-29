Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Екатеринбург планирует принять четыре крупных спортивных мероприятия перед Универсиадой

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский отметил, что город имеет все необходимые площадки для проведения соревнований

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга намерены принять четыре крупных спортивных мероприятия в течение 2021-2022 годов для тестирования инфраструктуры к летней Универсиаде 2023 года. Об этом сообщил ТАСС глава города Александр Высокинский.

"Это чемпионат мира по волейболу (несколько матчей турнира 2022 года пройдут в Екатеринбурге - прим. ТАСС). Мы подали заявки и на другие чемпионаты. Есть целый план на 2021-2022 года - четыре крупных спортивных мероприятия, которые планирует принять город", - сказал он.

Высокинский добавил, что город имеет все необходимые площадки для проведения соревнований. "Эти чемпионаты нужны, чтобы протестировать инфраструктуру. Например, выставочный центр "Екатеринбург-Экспо" мы переделываем под спортивное мероприятие, мы обкатываем гостиницы, логистику и многое другое. С начала 2023 года вся деревня Универсиады у нас будет работать в тестовом режиме, мы туда поселим волонтеров", - отметил глава города.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады в 2023 году было принято 2 июля исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году. Также Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В этом году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
НХЛ
Хоккеист "Сент-Луиса" О'Райлли назвал потерю Тарасенко тяжелой для команды
Российский нападающий пропустит пять месяцев из-за травмы плеча
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС