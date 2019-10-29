Екатеринбург планирует принять четыре крупных спортивных мероприятия перед Универсиадой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга намерены принять четыре крупных спортивных мероприятия в течение 2021-2022 годов для тестирования инфраструктуры к летней Универсиаде 2023 года. Об этом сообщил ТАСС глава города Александр Высокинский.

"Это чемпионат мира по волейболу (несколько матчей турнира 2022 года пройдут в Екатеринбурге - прим. ТАСС). Мы подали заявки и на другие чемпионаты. Есть целый план на 2021-2022 года - четыре крупных спортивных мероприятия, которые планирует принять город", - сказал он.

Высокинский добавил, что город имеет все необходимые площадки для проведения соревнований. "Эти чемпионаты нужны, чтобы протестировать инфраструктуру. Например, выставочный центр "Екатеринбург-Экспо" мы переделываем под спортивное мероприятие, мы обкатываем гостиницы, логистику и многое другое. С начала 2023 года вся деревня Универсиады у нас будет работать в тестовом режиме, мы туда поселим волонтеров", - отметил глава города.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады в 2023 году было принято 2 июля исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году. Также Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В этом году Красноярск был столицей зимней Универсиады.