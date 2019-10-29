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НХЛ

"Флорида" крупно проиграла "Ванкуверу" в матче НХЛ. Дадонов отметился передачей

Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу канадского клуба

ТАСС, 29 октября. "Ванкувер" обыграл "Флориду" со счетом 7:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брэндон Саттер (2-я минута), Тим Шаллер (5), Джейк Виртанен (7), Джей Ти Миллер (10, 40), Джош Ливо (20) и Брок Бесер (53). У "Флориды" отличились Брайан Бойл (9) и Майк Хоффман (33).

Российский форвард "Флориды" Евгений Дадонов отметился результативной передачей, всего на его счету 10 очков (6 шайб + 4 передачи) в нынешнем сезоне. Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский заменил в первом периоде Сэма Монтембо, который пропустил три шайбы после девяти бросков. Бобровский доиграл первый игровой отрезок до конца, отразив четыре броска из шести, а с начала второго периода место в воротах вновь занял Монтембо.

В турнирной таблице "Ванкувер" идет на шестом месте в Западной конференции, набрав 15 очков в 11 матчах. "Флорида" занимает седьмую строчку на Востоке, набрав 14 очков за 12 матчей. В следующем матче "Ванкувер" сыграет в гостях против "Лос-Анджелеса" 31 октября, "Флорида" в этот же день на выезде встретится с "Колорадо".

В другом матче игрового дня "Аризона" в гостях в серии буллитов обыграла "Баффало" со счетом 3:2.

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