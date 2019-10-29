Гол футболиста "Зенита" Жиркова признан лучшим по итогам октября в РПЛ

ТАСС, 29 октября. Гол полузащитника петербургского футбольного клуба "Зенит" Юрия Жиркова признан лучшим по итогам октября в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

⚽ Гол Юрия Жиркова в ворота «Крыльев Советов» признан лучшим в октябре! Роскошный удар игрока «Зенита» выбрали болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР #РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца #КрыльяЗенит #Зенит pic.twitter.com/bDlurTUVie

Лучший гол месяца выбирали эксперты РПЛ, телеканала "Матч Премьер", а также болельщики, которые голосовали в социальной сети "Вконтакте".

Единогласным решением автором лучшего гола был признан 36-летний Жирков, отличившийся на 28-й минуте гостевого матча 14-го тура против самарских "Крыльев Советов" (2:0).

Жирков провел в нынешнем сезоне 14 встреч в разных турнирах, забив в них два гола и отдав две передачи. "Зенит" в чемпионате России идет на первом месте, набрав 32 очка.