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Футбол в России

Гол футболиста "Зенита" Жиркова признан лучшим по итогам октября в РПЛ

Игрок отличился в матче 14-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов"
Юрий Жирков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Юрий Жирков
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 29 октября. Гол полузащитника петербургского футбольного клуба "Зенит" Юрия Жиркова признан лучшим по итогам октября в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

Лучший гол месяца выбирали эксперты РПЛ, телеканала "Матч Премьер", а также болельщики, которые голосовали в социальной сети "Вконтакте".

Единогласным решением автором лучшего гола был признан 36-летний Жирков, отличившийся на 28-й минуте гостевого матча 14-го тура против самарских "Крыльев Советов" (2:0).

Жирков провел в нынешнем сезоне 14 встреч в разных турнирах, забив в них два гола и отдав две передачи. "Зенит" в чемпионате России идет на первом месте, набрав 32 очка.

Теги
Российский футбол
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