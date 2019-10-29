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Бокс

Бывший чемпион мира по боксу Маскаев объявил о завершении карьеры

Спортсмен признался, что поддерживать форму в 50-летнем возрасте нелегко
Олег Маскаев Алексей Крутов/ТАСС
Описание
Олег Маскаев
© Алексей Крутов/ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе россиянин Олег Маскаев завершил спортивную карьеру. Об этом 50-летний спортсмен сообщил ТАСС.

"Пару лет назад я еще был "живой", - сказал Маскаев. - Мой тренировочный лагерь был всегда в Нью-Йорке, а когда приехал в Калифорнию, то такого же зала не нашел. Поддерживать форму в таком возрасте - это нелегко, забрасывать нельзя. А выходить на бои на скорую руку - так уже нельзя, это для здоровья нехорошо, да и формы такой не будет уже".

"Промоутерам в России я предлагал [провести бой], силы были, желание было. А сейчас уже выходить на ринг - это как для маленького ребенка первые шаги делать", - добавил собеседник агентства.

Маскаев является бывшим чемпионом в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). За карьеру россиянин встречался с такими боксерами, как Хасим Рахман, Сэмуэль Питер, Дэвид Туа. Последний бой Маскаев провел 4 ноября 2013 года, одержав победу над британцем Дэнни Уильямсом. С тех пор боксер заявлял о желании вернуться на ринг. Всего на его счету 39 побед (28 нокаутом) и семь поражений.

Маскаев также является победителем Азиатских игр 1994 года, а также обладателем серебряной медали Кубка мира.

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Бокс
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