Футболист "Ливерпуля" Милнер раскритиковал систему VAR

ТАСС, 29 октября. Полузащитник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Джеймс Милнер раскритиковал cистему видеоассистента рефери (VAR). Комментарий 33-летнего спортсмена приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Guardian.

По мнению игрока, VAR не позволяет футболистам радоваться в те моменты, когда забиты голы. "Я вообще не фанат, возможно, это часть моей старой школы, однако я думаю, что все еще слишком много споров вокруг VAR. Технология определения взятия ворот невероятна, мгновенное решение. Но очень сложно использовать повторы, когда у вас есть несколько мнений по поводу решения, и атмосфера разрушается, вы забиваете - взрыв эмоций, а затем приходится ждать, гол это или нет", - сказал Милнер.

Он отметил, что введение системы позволяет облегчить работу рефери, однако это нарушает игровой ритм. "Я думаю, что в этом есть смысл, если мы сможем улучшить качество игры. У них [рефери] очень тяжелая работа, и я за то, чтобы облегчить им жизнь, но не за счет темпа игры. Если бы VAR убрал противоречия, я бы поддержал его на 100%, но мы все еще находимся в процессе обсуждения", - добавил он.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира по футболу в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов.