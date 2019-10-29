Наставник "Зенита" Семак признан лучшим тренером РПЛ в октябре

ТАСС, 29 октября. Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) в октябре. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Гол футболиста "Зенита" Жиркова признан лучшим по итогам октября в РПЛ

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За Семака единогласно проголосовали болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала "Матч Премьер". В голосовании болельщиков, которое проводилось на официальной странице РПЛ в социальной сети "Вконтакте", специалист набрал 59,9% голосов.

В октябре "Зенит" под руководством Семака одержал три победы в трех матчах - над екатеринбургским "Уралом" (3:1), "Ростовом" (6:1) и самарскими "Крыльями Советов" (2:0). После 14 туров команда из Санкт-Петербурга занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка.

Также на звание лучшего тренера месяца претендовали Юрий Семин ("Локомотив"), Сергей Матвеев ("Краснодар"), Миодраг Божович ("Крылья Советов") и Кирилл Новиков ("Динамо").