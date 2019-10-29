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Итоговый турнир WTA

Наоми Осака снялась с Итогового турнира WTA из-за травмы

Японская теннисистка получила повреждение плеча
Наоми Осака AP Photo/Andres Kudacki
Описание
Наоми Осака
© AP Photo/Andres Kudacki

ТАСС, 29 октября. Японка Наоми Осака снялась с Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне из-за травмы плеча. Об этом сообщила пресс-служба WTA.

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22-летнюю Осаку заменит 27-летняя голландка Кики Бертенс. Осака выступала в красной группе вместе с Петрой Квитовой из Чехии, австралийкой Эшли Барти и швейцаркой Белиндой Бенчич. В первом матче группы Осака обыграла Квитову.

Осака в рейтинге WTA занимает третье место, в ее активе пять титулов WTA. В нынешнем сезоне теннисистка победила на турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате Австралии, а также на турнирах в Осаке и Пекине.

В предварительном раунде восемь участниц поделены на две группы по четыре теннисистки в каждой. В полуфинал выйдут по две лучшие участницы из каждой группы.

Итоговый турнир проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету американки Мартины Навратиловой (8). Единственной россиянкой, выигравшей турнир, является Мария Шарапова (2004). Соревнования завершатся 3 ноября, призовой фонд турнира составляет $14 млн.

Теги
Итоговый турнир WTA
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