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Допинг-скандал вокруг российского спорта

РУСАДА зафиксировало попытки сканирования сетевой инфраструктуры агентства

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая отметила, что подобные попытки в организации способны эффективно отслеживать и контролировать
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая Пресс-служба Минспорта РФ
Описание
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая
© Пресс-служба Минспорта РФ

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сталкивается с попытками сканирования сетевой инфраструктуры организации. Об этом ТАСС рассказала заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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Во вторник издание New York Times сообщило, что корпорация Microsoft зафиксировала взлом хакерами компьютеров 16 национальных антидопинговых агентств.

"Мы постоянно видим попытки сканирования нашей сетевой инфраструктуры на наличие уязвимостей из различных регионов мира. Все эти попытки мы способны эффективно отслеживать и контролировать. Никаких сколь-либо значимых инцидентов информационной безопасности за последнее время нами зафиксировано не было", - сказала Пахноцкая.

По версии издания, за атаками стоит хакерская группа Fancy Bear, которую считают причастной к взломам компьютеров Всемирного антидопингового агентства (WADA) и его чиновников в период с 2014 по 2018 год.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спорта
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