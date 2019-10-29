Нападающий "Зенита" Дзюба признан лучшим футболистом октября в РПЛ

ТАСС, 29 октября. Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ) в октябре. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

За Дзюбу единогласно проголосовали болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала "Матч Премьер". В голосовании болельщиков, которое проводилось на официальной странице РПЛ в социальной сети "Вконтакте", форвард набрал 70,58% голосов.

В октябре Дзюба в трех матчах чемпионата России забил четыре гола и сделал три результативные передачи. После 14 туров "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Также на награду претендовали полузащитник "Ростова" Роман Еременко, нападающий "Зенита" Сердар Азмун, полузащитник тульского "Арсенала" Эванс Кангва и вратарь "Сочи" Сослан Джанаев.

Ранее лучшим тренером октября был признан наставник "Зенита" Сергей Семак, а автором лучшего гола - полузащитник петербургского клуба Юрий Жирков.