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Футбол в России

Нападающий "Зенита" Дзюба признан лучшим футболистом октября в РПЛ

В голосовании болельщиков форвард набрал 70,58% голосов
Артем Дзюба ФК "Зенит"/ТАСС
Описание
Артем Дзюба
© ФК "Зенит"/ТАСС

ТАСС, 29 октября. Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ) в октябре. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

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За Дзюбу единогласно проголосовали болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала "Матч Премьер". В голосовании болельщиков, которое проводилось на официальной странице РПЛ в социальной сети "Вконтакте", форвард набрал 70,58% голосов.

В октябре Дзюба в трех матчах чемпионата России забил четыре гола и сделал три результативные передачи. После 14 туров "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Также на награду претендовали полузащитник "Ростова" Роман Еременко, нападающий "Зенита" Сердар Азмун, полузащитник тульского "Арсенала" Эванс Кангва и вратарь "Сочи" Сослан Джанаев.

Ранее лучшим тренером октября был признан наставник "Зенита" Сергей Семак, а автором лучшего гола - полузащитник петербургского клуба Юрий Жирков.

Теги
Российский футбол
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