Федерация бокса России наградила победителей и призеров женского чемпионата мира

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Победители и призеры женского чемпионата мира по боксу получили награды от Федерации бокса России. Торжественная церемония проходит в Центре прогресса бокса в Москве.

Обладатели золотых наград - Екатерина Пальцева (до 48 кг), Лилия Аетбаева (до 51 кг), Земфира Магомедалиева (до 81 кг) - получили сертификаты на 5 млн рублей, их тренеры были награждены сертификатами на 1 млн рублей. Серебряный призер мирового первенства Людмила Воронцова (до 57 кг) также получила сертификат на 5 млн рублей, ее личный тренер - на 1 млн рублей. Бронзовые призеры первенства - Екатерина Дынник (до 64 кг) и Саадат Далгатова (до 69 кг) - получили сертификаты на 1 млн рублей, их тренеры - на 250 тыс. рублей.

Также золотые и серебряные призеры получили в подарок по автомобилю. Главный тренер женской сборной России Иван Шидловский получил денежный сертификат на 3 млн рублей и автомобиль.

Чемпионат мира по боксу среди женщин прошел в Улан-Удэ с 3 по 13 октября. В соревнованиях выступили 224 спортсменки из 57 стран. Сборная России стала первой в общекомандном зачете, завоевав три золотые, одну серебряную и две бронзовые награды.