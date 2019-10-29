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Летние олимпийские виды спорта

Ласицкене и Сидорова разделят 10 млн рублей между российскими участниками ЧМ

Церемония награждения легкоатлеток прошла в Центре прогресса бокса в Москве в рамках награждения победителей и призеров женского чемпионата мира по боксу
Мария Ласицкене EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ
Описание
Мария Ласицкене
© EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Чемпионки мира по легкой атлетике 2019 года Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) разделят подаренные им 10 млн рублей Федерацией бокса России среди всех российских участников мирового первенства в Дохе. Об этом Ласицкене рассказала на церемонии награждения.

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Торжественная церемония награждения легкоатлеток прошла во вторник в Центре прогресса бокса в Москве в рамках награждения победителей и призеров женского чемпионата мира по боксу. Спортсменки получили по сертификату на 5 млн рублей и автомобилю. Решение наградить легкоатлеток было приняло на основании обращения членов женской сборной России по боксу, которые попросили руководство своей федерации обратить внимание на успехи российских легкоатлеток на чемпионате мира.

"Это награждение для нас стало неожиданностью. Мы решили, что должны разделить награду среди всех призеров и участников чемпионата мира по легкой атлетике. Все, кто участвовал в Дохе, получат часть [средств]. Надеюсь, что они будут счастливы и благодарны", - отметила Ласицкене.

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"Я очень удивилась тому, что Федерация бокса России решила нас отметить. Я не могу принять такой подарок, это очень ответственно. Мы с Анжеликой обсуждали и вместе решили, что так (разделить приз - прим. ТАСС) будет правильно. Мы будем дружить с федерацией бокса, девочки там приятные, поддержка от нас обеспечена", - добавила она.

Чемпионат мира по легкой атлетике проходил в Дохе с 27 сентября по 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов. По причине дисквалификации национальной федерации они выступали в нейтральном статусе. Российские спортсмены на турнире завоевали две золотые, три серебряные и одну бронзовую награду.

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Летние олимпийские виды спорта
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