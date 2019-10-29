Ласицкене и Сидорова разделят 10 млн рублей между российскими участниками ЧМ

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Чемпионки мира по легкой атлетике 2019 года Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) разделят подаренные им 10 млн рублей Федерацией бокса России среди всех российских участников мирового первенства в Дохе. Об этом Ласицкене рассказала на церемонии награждения.

Торжественная церемония награждения легкоатлеток прошла во вторник в Центре прогресса бокса в Москве в рамках награждения победителей и призеров женского чемпионата мира по боксу. Спортсменки получили по сертификату на 5 млн рублей и автомобилю. Решение наградить легкоатлеток было приняло на основании обращения членов женской сборной России по боксу, которые попросили руководство своей федерации обратить внимание на успехи российских легкоатлеток на чемпионате мира.

"Это награждение для нас стало неожиданностью. Мы решили, что должны разделить награду среди всех призеров и участников чемпионата мира по легкой атлетике. Все, кто участвовал в Дохе, получат часть [средств]. Надеюсь, что они будут счастливы и благодарны", - отметила Ласицкене.