Мария Ласицкене подарила машину от Федерации бокса России своему тренеру

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отдала автомобиль, подаренный ей Федерацией бокса России за победу на чемпионате мира по легкой атлетике, своему тренеру Геннадию Габриляну. Об этом спортсменка рассказала на церемонии награждения.

Торжественная церемония награждения чемпионок мира по легкой атлетике 2019 года Ласицкене и Анжелики Сидоровой (прыжки с шестом) прошла во вторник в Центре прогресса бокса в Москве в рамках награждения победителей и призеров женского чемпионата мира по боксу. Спортсменки получили по сертификату на 5 млн рублей и автомобилю. Решение наградить легкоатлеток было приняло на основании обращения членов женской сборной России по боксу, которые попросили руководство своей федерации обратить внимание на успехи российских легкоатлеток на чемпионате мира.

"Все медали - это заслуга моего тренера. Хочу, чтобы вы катались по Москве на машине", - сказала спортсменка и подарила ключи от автомобиля своему тренеру.

Чемпионат мира по легкой атлетике проходил в Дохе с 27 сентября по 6 октября. 26-летняя Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.