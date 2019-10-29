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Летние олимпийские виды спорта

Тренер Хилл: в Казани созданы прекрасные условия для соревнований по водным видам спорта

В 2025 году в городе пройдет чемпионат мира по водным видам спорта

КАЗАНЬ, 29 октября. /ТАСС/. Казань, которая примет в 2025 году чемпионат мира по водным видам спорта, имеет прекрасные условия для проведения соревнований. Об этом сообщил во вторник журналистам в Казани тренер по плаванию южноафриканец Грэхэм Хилл.

Международный тренировочный лагерь для стипендиатов Центра развития водных видов спорта Международной федерации плавания (FINA) готовит спортсменов к этапу Кубка мира по плаванию, который пройдет в столице Татарстана с 1 по 3 ноября. Тренировки на базе казанского Дворца водных видов спорта под руководством Хилла и Мигеля Лопеса Альварадо проходят с 21 по 29 октября.

"В 2015 году я также приезжал в Казань на чемпионат мира по водным видам спорта. Он прошел просто превосходно, мой спортсмен, подопечный Чад Ле Кло здесь завоевал медали. По всему миру сейчас говорят о том, что Казань является столицей водных видов спорта России и здесь созданы прекрасные условия для проведения соревнований, для тренировочных баз, для осуществления различных программ и проектов, и поэтому я надеюсь, что на постоянной основе мы сможем проводить здесь свои программные проекты", - сказал он в ходе открытой тренировки Центра развития водных видов спорта FINA.

Решение о проведении чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года в Казани было принято в июле на заседании бюро FINA. Казань принимала чемпионат мира в 2015 году.

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Летние олимпийские виды спорта
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