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Зимние олимпийские виды спорта

СБР не будет менять критерии отбора в связи с сокращением квоты женской сборной России

В предстоящем сезоне российская команда на личные гонки в международных стартах сможет заявлять не по шесть, а по пять спортсменок
Екатерина Юрлова-Перхт Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Екатерина Юрлова-Перхт
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) не будет менять критерии отбора на международные соревнования в связи с сокращением квоты женской сборной. Об этом ТАСС сообщили в СБР.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) аннулировал февральские результаты Маргариты Васильевой, которая была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. По этой причине женская команда России в зачете Кубка мира прошлого сезона опустилась с четвертого на шестое место и потеряла одну лицензию: на личные гонки в предстоящем сезоне она сможет заявлять не по шесть, а по пять спортсменок. Максимальное представительство имеют сборные, занявшие по итогам прошлого сезона места с первого по пятое.

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Критерии отбора на международные старты СБР принял из расчета, что в Кубке мира выступят шесть российских биатлонисток. "Несмотря на сокращение квоты, критерии отбора меняться не будут, шестая биатлонистка поедет на Кубок мира запасной", - сообщили в организации.

Тренеры сборной России определят состав на первые три этапа Кубка мира, которые пройдут в декабре, из числа 16 биатлонисток, прошедших централизованную подготовку в основном и резервном составах. Также шанс отобраться на Кубок IBU предоставили Ирине Старых и Екатерине Глазыриной.

Четыре биатлонистки на первые этапы Кубка мира отберутся по результатам контрольных стартов, которые пройдут в середине ноября в Тюмени. Еще две спортсменки будут выбраны по решению тренеров национальной команды. При этом Екатерина Юрлова-Перхт уже квалифицировалась на первые три этапа Кубка мира, поскольку по итогам прошлого сезона вошла в число 15 сильнейших в общем зачете.

На первый этап Кубка мира в шведском Эстерсунде личную лицензию имеет Виктория Сливко, победившая в прошлом сезоне в Кубке IBU. По личной лицензии в Швецию поедет и Антон Бабиков. Мужская команда России в Кубке мира имеет максимальное представительство.

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Зимние олимпийские виды спорта
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