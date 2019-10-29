Контракт с новым тренером ХК "Сочи" Андриевским рассчитан до конца сезона

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Соглашение с новым главным тренером команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" Александром Андриевским рассчитано до окончания сезона-2019/20. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Сергей Воропаев.

12 октября с поста главного тренера "Сочи" был уволен Сергей Зубов, исполняющим обязанности был назначен Леонид Береснев, входивший в его штаб. В понедельник Андриевский сменил Береснева.

"Контракт рассчитан до конца сезона. Задачи у нас не поменялись. На данный момент это выход в плей-офф", - отметил Воропаев.

В прошлом сезоне Андриевский возглавлял новосибирскую "Сибирь", под его руководством команда не смогла выйти в плей-офф КХЛ, заняв девятое место в Восточной конференции. Ранее в КХЛ Андриевский тренировал минское "Динамо" и владивостокский "Адмирал".

"Сочи" в турнирной таблице Западной конференции КХЛ занимает 10-е место, набрав в 22 матчах 17 очков.