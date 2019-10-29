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Футбол в Италии

СМИ: Буффон хочет продлить контракт с "Ювентусом" на следующий сезон

Руководство итальянского клуба не против продления соглашения с вратарем

ТАСС, 29 октября. Голкипер итальянского футбольного клуба "Ювентус" Джанлуиджи Буффон хотел бы продолжить выступать за команду в следующем году. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание Tuttosport.

По информации издания, руководство клуба не против продления контракта с 41-летним вратарем. Нынешнее соглашение с Буффоном рассчитано до 30 июня 2020 года.

Буффон перешел в "Ювентус" из французского клуба "Пари Сен-Жермен" в 2019 году, в текущем сезоне он провел три матча, в которых пропустил два гола, в его активе также "сухая" встреча. Голкипер также играл за клуб с 2001 по 2018 год, кроме того, выступал за итальянскую "Парму". Буффон является девятикратным чемпионом Италии, шестикратным обладателем Суперкубка Италии, пятикратным обладателем Кубка Италии, победителем Кубка УЕФА, чемпионом Франции и обладателем Суперкубка Франции.

В составе сборной Италии Буффон провел 176 матчей. В составе национальной команды он становился чемпионом мира (2006), серебряным призером чемпионата Европы (2012), бронзовым призером Кубка конфедераций (2013).

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