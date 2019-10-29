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Бой Магомедшарипов - Каттар на турнире UFC в Москве будет трехраундовым

Обычно главный бой турнира UFC проходит в пять раундов

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Бой между россиянином Забитом Магомедшариповым и американцем Кэлвином Каттаром на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве будет трехраундовым. Об этом ТАСС сообщили в команде российского бойца.

"Бой будет трехраундовым", - сказал собеседник агентства.

Бой Магомедшарипов - Каттар будет главным на турнире UFC в Москве 9 ноября. При этом главные поединки на турнирах организации проходят в пять раундов.

Изначально в главном бою турнира в Москве должны были встретиться россиянин Александр Волков и бразилец Жуниор Дос Сантос. Позднее Дос Сантос снялся из-за травмы ноги, и его заменил американец Грег Харди.

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