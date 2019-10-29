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Итоговый турнир WTA

Бертенс переиграла Барти во втором туре Итогового турнира WTA

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу голландки

ТАСС, 29 октября. Представительница Нидерландов Кики Бертенс обыграла австралийку Эшли Барти в матче второго тура красной группы Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжэне.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу 27-летней голландки. Соперницы встречались в шестой раз, впервые матч выиграла Бертенс. Голландка заменила японскую спортсменку Наоми Осаку, которая во вторник снялась из-за травмы плеча. Барти посеяна на турнире под первым номером.

В предварительном раунде восемь участниц поделены на две группы, по две лучшие спортсменки выйдут в полуфинал.

Итоговый турнир проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету американки Мартины Навратиловой (8). Единственной россиянкой, выигравшей турнир, является Мария Шарапова (2004). Соревнования завершатся 3 ноября, призовой фонд турнира составляет $14 млн.

Теги
Итоговый турнир WTA
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