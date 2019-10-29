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Суперкубок УЕФА

Гендиректор "Рубина" назвал опыт ЧМ-2018 преимуществом Казани в борьбе за Суперкубок УЕФА

По словам Рустема Сайманова, шансы на победу заявки хорошие
"Казань-Арена" Егор Алеев/ТАСС
Описание
"Казань-Арена"
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Опыт проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года является конкурентным преимуществом заявки Казани на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2022 или 2023 году. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов.

28 октября Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2022 или 2023 году в Казани на стадионе "Казань-Арена". Список всех городов-кандидатов будет опубликован пресс-службой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после получение заявочных документов от всех ассоциаций, которые заинтересованы в проведении матча. Предполагаемые даты проведения матчей - 10 августа 2022 года и 16 августа 2023 года.

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"Суперкубок УЕФА на "Казань-Арене" - это примерно тот же размах, как матч чемпионата мира, тот же эффект, - сказал Сайманов. - А мы все помним, что это был настоящий праздник не только для города или республики - для всей страны. Во время чемпионата мира "Рубином" интересовались СМИ со всего мира, хотели попасть на базу, изучить инфраструктуру, как у нас все устроено. Это хорошая имиджевая реклама для клуба и города, а для болельщиков - праздник и возможность, далеко не выезжая, посмотреть матч сильнейших клубов Европы".

"Думаю, шансы [на победу заявки] хорошие, - отметил гендиректор "Рубина". - Все-таки в Казани уже накоплен богатый опыт по проведению спортивных событий мирового масштаба. И проведение здесь в прошлом году чемпионата мира, конечно, конкурентное преимущество перед остальными городами".

"Казань-Арена" была открыта в 2013 году. Ее вместимость составляет 45 379 зрителей. На стадионе прошли церемонии открытия и закрытия летней Универсиады 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, а также футбольные матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.

В матче за Суперкубок УЕФА играют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошедшего сезона. С 1998 по 2012 год Суперкубок проходил в Монако, с 2013 года встречи проводятся на различных стадионах Европы, Россия ни разу не принимала подобные матчи. В 2020 году матч пройдет на стадионе "Драгау" в португальском Порту, в 2021-м - на стадионе "Уиндзор Парк" в Белфасте (Северная Ирландия).

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Суперкубок УЕФА
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