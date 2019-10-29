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ATP

Теннисист Хачанов не сумел выйти в третий круг турнира серии "Мастерс" в Париже

Во втором круге россиянин уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу

ТАСС, 29 октября. Россиянин Карен Хачанов, посеянный под восьмым номером, проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу в матче второго круга турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже. Призовой фонд соревнований составляет €5,2 млн.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 7:5 в пользу 29-летнего немца. Спортсмены встретились в четвертый раз, Штруфф одержал вторую победу. В третьем круге Штруфф сыграет с победителем встречи между итальянцем Маттео Берреттини (10-й номер посева) и французом Жо-Вильфридом Тсонга, который в первом круге выиграл у другого россиянина Андрея Рублева.

Также в турнире принимает участие россиянин Даниил Медведев (4), который, как и Хачанов, вступит в борьбу со второго круга. Медведев позднее во вторник встретится с французом Жереми Шарди.

Хачанов занимает восьмое место в рейтинге ATP, на его счету четыре победы на турнирах под эгидой организации. Россиянин одержал победу на турнире "Мастерс" в Париже в 2018 году. Высшим достижением теннисиста на турнирах серии Большого шлема является выход в 1/4 финала на Открытом чемпионате Франции (2019).

Штруфф находится на 36-м месте рейтинга. На турнирах серии Большого шлема немец доходил до четвертого круга Открытого чемпионата Франции (2019) и не выиграл ни одного турнира АТР.

Турнир является заключительным, девятым в серии "Мастерс" в сезоне, он завершится 3 ноября. Из россиян на турнире побеждали Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006) и Хачанов (2018).

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