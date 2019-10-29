Бывший чемпион мира Маскаев будет работать в школе бокса своего имени в Саранске

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Олег Маскаев будет работать в школе своего имени в Саранске после завершения карьеры. Об этом спортсмен заявил ТАСС.

Ранее стало известно, что 50-летний Маскаев завершил спортивную карьеру.

"Я планирую работать в Саранске в школе бокса Маскаева. Буду тренировать ребят", - сказал собеседник агентства.

Маскаев был чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе в 2006-2008 годах. За карьеру россиянин встречался с такими боксерами, как Хасим Рахман, Сэмуэль Питер, Дэвид Туа и другими известными спортсменами. Последний бой Маскаев провел 4 ноября 2013 года, одержав победу над британцем Дэнни Уильямсом решением судей, с тех пор боксер заявлял о желании вернуться на ринг. Всего на его счету 39 побед (28 нокаутом) и семь поражений.

Маскаев также является победителем Азиатских игр 1994 года и обладателем серебряной медали Кубка мира.