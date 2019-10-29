Бенчич обыграла Квитову в матче второго тура Итогового турнира WTA

ТАСС, 29 октября. Швейцарка Белинда Бенчич, посеянная под седьмым номером, выиграла у чешской спортсменки Петры Квитовой (6) в матче второго тура красной группы Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжэне.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 1:6, 6:4 в пользу 22-летней швейцарки, соперницы встретились в шестой раз, Бенчич одержала вторую победу. Ранее во вторник голландка Кики Бертенс, заменившая японк Наоми Осаку, переиграла австралийку Эшли Барти (1). Благодаря победе Бенчич, которая стала для нее первой на турнире, все четыре теннисистки красной группы сохраняют шансы выйти в плей-офф перед заключительным туром. В матчах заключительного тура Квитова сыграет с Барти, Бенчич - с Бертенс, обе встречи пройдут в четверг.

В предварительном раунде восемь участниц поделены на две группы, по две лучшие спортсменки выйдут в полуфинал.

29-летняя Квитова располагается на шестом месте в рейтинге WTA, она завоевала 27 титулов на турнирах под эгидой организации. Квитова является двукратной победительницей турниров серии Большого шлема, обе победы чешская спортсменка одержала на Уимблдоне (2011, 2014).

Бенчич занимает седьмое место в рейтинге WTA, в ее активе четыре титула на турнирах под эгидой организации (два из них теннисистка завоевала в этом году). Высшим достижением швейцарки на турнирах серии Большого шлема является выход в 1/2 финала Открытого чемпионата США (2019).

Итоговый турнир проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету американки Мартины Навратиловой (8). Единственной россиянкой, выигравшей турнир, является Мария Шарапова (2004). Соревнования завершатся 3 ноября, призовой фонд турнира составляет $14 млн.