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Евро-2020

УЕФА наказал сборную Болгарии одним матчем без зрителей за расизм со стороны болельщиков

Инцидент произошел 14 октября в матче с командой Англии

ТАСС, 29 октября. Болгарский футбольный союз (БФС) получил наказание в виде проведения двух матчей (один из которых - условно) национальной сборной при пустых трибунах. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

14 октября во время отборочного матча чемпионата Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии (0:6), который прошел в Софии, были зафиксированы проявления расизма со стороны болельщиков. На фоне скандала в отставку подал президент БФС Борислав Михайлов, а также главный тренер сборной Красимир Балаков.

Для Болгарского футбольного союза установлен испытательный срок в два года. УЕФА наложил на федерацию штраф в €75 тыс. за проявление расизма со стороны болельщиков и бросание на поле посторонних предметов, а также штраф в €10 тыс. за нарушение общественного порядка во время исполнения государственного гимна. Также на нарушение порядка во время исполнения гимна на €5 тыс. оштрафована английская сторона.

Сборная Болгарии лишилась шансов на выход на чемпионат Европы через квалификацию, команда занимает последнее место в группе A.

Теги
Евро-2020
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