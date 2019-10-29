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Летние неолимпийские виды спорта

Россиянин Борисов вошел в список арбитров ЧМ-2019 по пляжному футболу

Турнир пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря

ТАСС, 29 октября. Российский арбитр Роман Борисов вошел в список судей, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира по пляжному футболу 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

38-летний Борисов станет одним из 24 арбитров из шести конфедераций, которые будут работать на матчах чемпионата мира.

Чемпионат мира пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря, сборная России в группе C сыграет против команд Сенегала (22 ноября), ОАЭ (24 ноября) и Белоруссии (26 ноября). Россияне дважды становились победителями турнира (2011, 2013).

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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