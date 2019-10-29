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Бокс

Российскому боксеру Биволу присвоен статус суперчемпиона мира по версии WBA

В последнем поединке 12 октября в Чикаго россиянин победил доминиканца Ленина Кастильо и защитил титул регулярного чемпиона мира WBA
Дмитрий Бивол Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Дмитрий Бивол
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) присвоила чемпиону мира в полутяжелом весе россиянину Дмитрию Биволу статус суперчемпиона мира. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Вадим Корнилов.

"WBA присвоила Биволу статус суперчемпиона мира", - сказал Корнилов.

Вручение нового титула россиянину состоится в ближайшее время.

В последнем поединке 12 октября в Чикаго Бивол единогласным решением судей победил доминиканца Ленина Кастильо и защитил титул регулярного чемпиона мира WBA. Всего на его счету 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

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