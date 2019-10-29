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Летние олимпийские виды спорта

ЮАР проведет Кубок мира по регби-7 в 2022 году

Этот розыгрыш станет первым, который пройдет в Африке

ТАСС, 29 октября. Южноафриканский Кейптаун станет столицей Кубка мира по регби-7, который пройдет в сентябре 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации регби (World Rugby).

Решение было принято советом World Rugby в Токио. На проведение турнира претендовали 11 стран: Аргентина, Каймановы острова, Германия, Индия, Малайзия, Катар, Тунис, Франция, Шотландия, ЮАР и Ямайка.

Впервые соревнования параллельно будут проводиться среди мужчин и среди женщин. В турнире примут участие 24 мужские сборные и 16 женских. Также этот розыгрыш станет первым, который пройдет в Африке.

Сборные Новой Зеландии являются действующими чемпионами мира у мужчин и у женщин.

Кубок мира проводится один раз в четыре года. В России турнир проходил один раз, в 2013 году его принимала Москва.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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