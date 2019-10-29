Форвард клуба НХЛ "Сент-Луис" Тарасенко успешно перенес операцию на плече

В понедельник стало известно, что 27-летний Тарасенко пропустит пять месяцев. Он получил травму в домашнем матче против "Лос-Анджелеса" (5:2), который прошел в пятницу. Россиянин покинул лед в конце первого периода, когда в борьбе с защитником "Лос-Анджелеса" Шоном Уокером пытался выйти один на один с голкипером гостей. Сразу после эпизода Тарасенко схватился за левое плечо и отправился на скамейку запасных, после чего не выходил на лед.

"Операция во вторник утром прошла успешно, Тарасенко пропустит пять месяцев, - заявил Армстронг. - Тарасенко является важнейшим игроком для нашей команды, нам будет его сильно не хватать, однако мы постараемся восполнить эту потерю командными усилиями. Отсутствие Тарасенко станет отличной возможностью проявить себя для некоторых молодых игроков".

В нынешнем сезоне НХЛ Тарасенко набрал 10 очков (3 шайбы и 7 передач) в 10 встречах. До встречи с "Лос-Анджелесом" он имел пятиматчевую серию игр с набранными очками.

Тарасенко стал обладателем Кубка Стэнли в прошлом сезоне в составе "Сент-Луиса", он провел 76 матчей в регулярном чемпионате, набрав 68 очков (33+35), и 26 игр в плей-офф, в которых отметился 17 очками (11+6). Тарасенко был выбран в первом раунде под общим 16-м номером "Сент-Луисом" на драфте НХЛ 2010 года, всего он провел за клуб 507 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 428 очков (214+214). В плей-офф игрок записал на свой счет 49 очков (33+16) в 70 встречах.

"Сент-Луис" занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 15 очков в 12 встречах. В следующем матче в ночь со среды на четверг "Сент-Луис" примет "Миннесоту".