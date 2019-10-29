Ларионов назначен директором клуба КХЛ "Нефтехимик"

ТАСС, 29 октября. Игорь Ларионов занял пост директора клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Нефтехимик" из Нижнекамска. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

С 2006 года Ларионов занимал должность вице-президента клуба, также он являлся заместителем генерального директора "Нижнекамскнефтехима". Ларионов, которому 11 января 2020 года исполнится 50 лет, является кандидатом экономических наук.

Ринат Шарифьянов, который занимал пост директора до Ларионова, останется в клубе, он занял должность начальника команды.

"Нефтехимик" занимает восьмое место в Восточной конференции, имея в активе 25 очков в 24 матчах. В следующем матче нижнекамский клуб примет хабаровский "Амур" в среду.