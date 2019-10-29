Капитан "Нэшвилла" Йоси вошел в тройку самых высокооплачиваемых защитников НХЛ

ТАСС, 29 октября. Швейцарский защитник Роман Йоси подписал восьмилетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл" на $72,472 млн. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Хоккеист будет получать $9,059 млн в год со следующего сезона. До конца текущего будет действовать соглашение, по которому он получает в среднем $4 млн. Контракт содержит пункт о запрете на обмен.

Больше Йоси в следующем сезоне НХЛ будут получать только Эрик Карлссон ("Сан-Хосе", $11,5 млн) и Дрю Даути ("Лос-Анджелес", $11 млн).

Йоси 29 лет, он был выбран "Нэшвиллом" под 38-м номером на драфте НХЛ 2008 года, выступает за команду с 2011 года. С сезона-2017/18 является капитаном команды. В текущем сезоне он является лидером команды по голам (5) и очкам (13). Всего на счету защитника 361 очко (98+263) в 574 играх регулярного чемпионата НХЛ, а также 32 очка (10+22) в 71 матче плей-офф.

В составе сборной Швейцарии Йоси дважды завоевывал серебро чемпионатов мира (2013, 2018), был выбран лучшим игроком и лучшим защитником мирового первенства 2013 года.