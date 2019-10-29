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Еврокубки

Баскетболисты "Нижнего Новгорода" победили черногорский "Морнар" в матче Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 89:69

ТАСС, 29 октября. Российский баскетбольный клуб "Нижний Новгород" дома обыграл черногорский "Морнар" со счетом 89:69 в третьем матче группового этапа Лиги чемпионов.

Самым результативным игроком встречи в составе российской команды стал центровой Даррал Уиллис, набравший 21 очко.

В следующем матче "Нижний Новгород" встретится в гостях с греческим "Перистери" 5 ноября.

В турнирной таблице группы С "Нижний Новгород" поднялся на первое место с двумя победами и одним поражением.

Действующим победителем Лиги чемпионов является итальянская "Болонья". Лига чемпионов - третий по силе международный клубный турнир в Европе после Евролиги и Еврокубка.

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