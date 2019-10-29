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Летние олимпийские виды спорта

Россияне намерены завоевать медали в каждой весовой категории на молодежном ЧЕ по дзюдо

Турнир пройдет с 1 по 3 ноября в Ижевске
Описание
© Георгий Поветкин/ТАСС

ИЖЕВСК, 29 октября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по дзюдо надеется на медали в каждой весовой категории на молодежном первенстве Европы среди спортсменов до 23 лет, которое пройдет с 1 по 3 ноября в Ижевске. Об этом ТАСС во вторник рассказали старшие тренеры женской и мужской сборных России Владимир Дегтярев и Вячеслав Шишкин соответственно.

"Я думаю, что в каждом весе будет золото, у нас есть категории, где выступят по две спортсменки, поэтому мы надеемся на то, что максимальное количество золотых медалей у нас будет. В составе есть опытные дзюдоистки, которые в прошлом и позапрошлом годах выступали на соревнованиях такого уровня, есть призеры", - рассказал ТАСС Дегтярев.

Шишкин отметил, что в первую очередь ждет от российских спортсменов победы в общекомандном зачете. "Количество медалей? Побольше золотых, ведь все решает золото, но хотелось бы, чтобы спортсмены во всех весовых категориях остались с медалями", - сказал Шишкин.

По его словам, в ближайшие два дня штаб сборной России будет заниматься "подводкой" спортсменов к схваткам. "Главное - подойти к соревнованиям с боевым настроем", - добавил Шишкин.

В октябре руководство Федерации дзюдо России назвало состав команды, в который вошли 18 спортсменов, имеющих в активе медали крупных международных соревнований. Россия дважды организовывала первенства Европы до 23 лет - в 2006 году местом проведения состязаний была Москва, а спустя пять лет главный молодежный турнир континента прошел в Тюмени. Ижевск впервые примет международные соревнования по дзюдо столь высокого уровня. В качестве талисмана ранее был выбран яркий представитель удмуртской фауны - речной бобр по имени Дан.

На молодежном континентальном первенстве 2018 года в Дьёре (Венгрия) российская команда завоевала девять медалей, в том числе три золотые, и заняла первое место в общекомандном зачете.

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Летние олимпийские виды спорта
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