Тренер "Авангарда" Хартли назвал хоккеиста "Динамо" Шипачева игроком мирового уровня

"Сложный для нас получился матч, мы много играли в большинстве, но соперник забил гол в раздевалку. Мы испытываем определенные сложности с заброшенными шайбами, думаю, что это хорошая проверка характера наших ребят, у нас очень много лидеров, мы найдем выход из этого положения. Мы хорошо играли против Шипачева, но он забил из-за ворот, когда он на площадке, нельзя терять концентрацию ни на секунду. Шипачев - игрок мирового класса, он может разыгрывать комбинации и решить момент сам", - отметил Хартли.

Во вторник "Авангард" уступил "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 0:1. Единственную шайбу за четыре секунды до окончания второго периода забросил Шипачев. "Авангард" потерпел третье поражение подряд.

"Авангард" не реализовал четыре попытки игры с численным преимуществом. "Наша игра в неравных составах нестабильна. В начале сезона у нас были проблемы с игрой в меньшинстве, сейчас она идеальна. А большинство у нас довольно среднее, мы делаем медленные передачи и медленно принимаем решения", - сказал Хартли.

В понедельник "Авангард" выставил форварда Никиту Щербака на драфт отказов. "Мы с нашим президентом Максимом Сушинским договорились, что если Щербак не будет у нас играть в двух первых звеньях, то дадим ему возможность продолжить карьеру в другом месте. Больше я ничего не могу вам сказать", - пояснил Хартли.

Петерссон не вернется в строй после Евротура

"Динамо" и "Авангард" 3 ноября проведут еще один матч между собой, но в Балашихе. До этого бело-голубые 30 октября примут "Салават Юлаев". С 3 по 12 ноября из-за паузы на Кубок Карьяла, который пройдет с 7 по 10 ноября, динамовцы не сыграют ни одной встречи.

Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов отметил, что травмированный нападающий Микс Индрашис может вернуться в строй после паузы, а форвард Андре Петерссон, скорее всего, продолжит восстанавливаться от травмы. Шведский хоккеист получил травму в матче с ЦСКА (1:2) 16 октября, а Индрашис - в игре с "Куньлунем" (2:1) 19 октября. "Петерссон, скорее всего, не вернется после европаузы, Индрашис опять поехал в больницу, посмотрим", - сказал Крикунов.

Индрашис в 18 матчах сезона набрал 7 (4 гола + 3 результативные передачи) очков. В активе Петерссона 14 (7+7) баллов за результативность.

Главный тренер "Динамо" также отметил индивидуальное мастерство Шипачева. "Противник много атаковал, у нас не все получалось, не смогли сыграть так, как хотели, противник хорошо двигался, перекрывал все наши атаки. Хорошо, что Шипачев из ситуации, которая ничего не предвещала, сделал гол, ну на то он лидер и капитан команды. Надо поблагодарить вратаря [Ивана Бочарова], мы сыграли первый матч на ноль, все бились, благодарен ребятам", - отметил Крикунов.