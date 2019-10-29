Карасев, набравший первые очки в Евролиге, пообещал и дальше прогрессировать в "Химках"

МЫТИЩИ /Московская область/, 29 октября. /ТАСС/. Российский баскетболист "Химок" Сергей Карасев доволен тем, что сумел набрать первые очки в Евролиге в карьере. Форвард рассказал журналистам, что намерен в дальнейшем только улучшать свою игру.

Во вторник "Химки" со счетом 103:86 обыграли греческий "Панатинаикос" в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги. 26-летний Карасев набрал 5 очков, сделал два подбора и одну результативную передачу. До этого форвард сборной России, перешедший летом в "Химки" из санкт-петербургского "Зенита", очков в Евролиге не набирал.

"Мне кажется, я все лучше осваиваюсь в клубе. Чувствую, что прибавляю с каждой тренировкой, - сказал Карасев. - Приятно, что сегодня наконец удалось набрать свои первые очки в Евролиге, начало положено. Буду прогрессировать, понимаю, что тренеры ждут от меня большего, да и я тоже".

Самым результативным игроком матча стал защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 26 очков. "Химки" занимают третье место в турнирной таблице Евролиги, в активе подмосковной команды четыре победы и одно поражение. В следующем матче "Химки" в гостях сыграют с сербской "Црвеной Звездой" 31 октября.