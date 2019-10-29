Вратарь ХК "Динамо" Бочаров надеется дебютировать в сборной России в Евротуре

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Голкипер московского "Динамо" Иван Бочаров рассказал, что надеется дебютировать за сборную России на Кубке Карьяла, первом этапе еврохоккейтура. Об этом Бочаров рассказал журналистам.

Кубок Карьяла пройдет с 7 по 10 ноября. Бочаров, ранее не игравший за сборную, получил вызов в национальную команду. Также в состав попали вратари Игорь Бобков ("Авангард") и Александр Самонов (СКА). Во вторник "Динамо" на своей площадке переиграло "Авангард" со счетом 1:0, ворота защищали Бочаров и Бобков.

"Приятно сыграть на ноль, главное - победа команды. Знаю, что и я, и Бобков были вызваны в сборную, но я не думал о каком-то противостоянии с ним. Придаст ли этот "сухарь" уверенности в сборной, пока не знаю, впереди у нас еще матчи, будет видно к началу Евротура. Надеюсь, смогу сыграть за сборную", - отметил Бочаров.

24-летний Бочаров в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провел 16 матчей, в девяти из которых его команда одержала победу. В игре с "Авангардом" вратарь "Динамо" впервые в текущем чемпионате не пропустил ни одной шайбы.