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КХЛ

Хоккеист "Динамо" Шипачев поблагодарил вратаря "Авангарда" за гол в его ворота

Форвард забросил единственную шайбу в этой встрече

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев поблагодарил вратаря "Авангарда" Игоря Бобкова за заброшенную в его ворота шайбу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом Шипачев рассказал журналистам.

Во вторник "Динамо" на своей площадке переиграло "Авангард" со счетом 1:0. Автором единственной шайбы за четыре секунды до окончания второго периода стал Шипачев.

"Равная игра, нам было тяжело после паузы небольшой, соперник посвежее был, мы в защите много играли. Хорошо, что забили гол в конце второго периода, я там из-за ворот вылез просто, хотел на пятак доставить, хорошо, что Боб помог мне, забил. Я ему сказал: "Спасибо, Боб, ты красавец", - рассказал Шипачев.

Голкипер "Динамо" Иван Бочаров получил вызов в сборную России на первый этап Евротура - Кубок Карьяла, который пройдет с 7 по 10 ноября. "Нашего вратаря с первым "сухарем", он красавец, заслужил вызов в сборную России", - отметил Шипачев.

"Динамо" занимает вторую строчку турнирной таблицы Западной конференции, набрав 29 очков в 23 матчах. Омский клуб имеет в активе 30 очков в 23 играх и находится на втором месте на Востоке. В следующем матче "Динамо" примет 31 октября уфимский "Салават Юлаев", "Авангард" сыграет в пятницу дома с хабаровским "Амуром".

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